10:14 (мск), источник: АиФ Челябинск
Движение частично закрыли возле вокзала в Челябинске
Ограничения продлятся до 20 ноября.
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Движение в районе Центрального автовокзала в Челябинске частично перекрыли до 20 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Речь об участке в районе дома № 7/1 на улице Железнодорожной в направлении улицы Свободы. Здесь идут работы на инженерных коммуникациях.
Водителей просят учесть ограничения и планировать свои маршруты заранее.
Ранее сообщалось, что в Челябинске из-за модернизации контактной сети поменяют маршруты троллейбусы № 12, 15 и 17. Ограничения продлятся до 28 ноября.