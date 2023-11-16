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10:14 (мск), источник: АиФ Челябинск

Движение частично закрыли возле вокзала в Челябинске

Ограничения продлятся до 20 ноября.

Движение в районе Центрального автовокзала в Челябинске частично перекрыли до 20 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Речь об участке в районе дома № 7/1 на улице Железнодорожной в направлении улицы Свободы. Здесь идут работы на инженерных коммуникациях.

Водителей просят учесть ограничения и планировать свои маршруты заранее.

Ранее сообщалось, что в Челябинске из-за модернизации контактной сети поменяют маршруты троллейбусы № 12, 15 и 17. Ограничения продлятся до 28 ноября.

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