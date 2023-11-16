09:33 (мск), источник: Om1.ru
В 150 омских маршрутках установят валидаторы
Бескондукторные системы появятся в транспорте среднего класса, а в микроавтобусах система оплаты останется прежней.
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Валидаторы продолжают распространяться по омскому общественному транспорту. Как рассказал на заседании профильного комитета в Горсовете директор «Пассажирсервиса» Александр Васильев, на данный момент заплатить за проезд без кондуктора можно в 17 автобусах и 12 троллейбусах с трамваями.
Останавливаться на этом мэрия не планирует: до конца года в городе появится ещё 20 троллейбусов и 10 автобусов с валидаторами. Кроме того, власти ведут переговоры с частными перевозчиками: те, по предварительным оценкам, могут оснастить бескондукторной системой оплаты проезда 150 машин среднего класса.
Вице-мэр Владимир Куприянов отдельно подчеркнул, что внедрение валидаторов не приводит к увольнению кондукторов: новую систему ставят на транспорт именно потому, что кондукторы уходят сами и их нужно чем-то заменять.
«Сокращать мы никого не будем и не планируем, социальный взрыв нам не нужен и нежелателен», — подчеркнул он.