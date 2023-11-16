Главное
Палестино-израильский конфликт
09:33 (мск), источник: Om1.ru

В 150 омских маршрутках установят валидаторы

Бескондукторные системы появятся в транспорте среднего класса, а в микроавтобусах система оплаты останется прежней.

Источник: Om1.ru

Валидаторы продолжают распространяться по омскому общественному транспорту. Как рассказал на заседании профильного комитета в Горсовете директор «Пассажирсервиса» Александр Васильев, на данный момент заплатить за проезд без кондуктора можно в 17 автобусах и 12 троллейбусах с трамваями.

Останавливаться на этом мэрия не планирует: до конца года в городе появится ещё 20 троллейбусов и 10 автобусов с валидаторами. Кроме того, власти ведут переговоры с частными перевозчиками: те, по предварительным оценкам, могут оснастить бескондукторной системой оплаты проезда 150 машин среднего класса.

Вице-мэр Владимир Куприянов отдельно подчеркнул, что внедрение валидаторов не приводит к увольнению кондукторов: новую систему ставят на транспорт именно потому, что кондукторы уходят сами и их нужно чем-то заменять.

«Сокращать мы никого не будем и не планируем, социальный взрыв нам не нужен и нежелателен», — подчеркнул он.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Из-за сильной магнитной бури омичи могли наблюдать полярное сияние
Метеорит, упавший в Омске, продают на «Авито» за 2 миллиона рублей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта