09:49 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Белорусов предупредили о новой магнитной буре 22 ноября
Новая магнитная буря настигнет Землю с 22 ноября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Стало известно о новой магнитной буре, которая накроет Землю 22 ноября. О магнитных аномалиях белорусов и других жителей планеты предупредили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук. Информация о магнитной буре опубликована на их официальном сайте.
Так, новая ощутимая магнитная буря уровня G1 (мощностью 1 из 5) накроет Землю уже 22 ноября. Кроме того, согласно графику, в целом с 22 по 26 ноября включительно магнитосфера Земли будет неспокойной. И 22, 24, а также 25 ноября ожидаются магнитные бури слабой интенсивности. Затем 24 и 26 магнитные колебания будут ослабевать, хотя магнитосфера останется возбужденной.
Напомним, мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале, поэтому буря уровня G1 считается наиболее слабой.