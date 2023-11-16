Главное
Палестино-израильский конфликт
09:49 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Белорусов предупредили о новой магнитной буре 22 ноября

Новая магнитная буря настигнет Землю с 22 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно о новой магнитной буре, которая накроет Землю 22 ноября. О магнитных аномалиях белорусов и других жителей планеты предупредили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук. Информация о магнитной буре опубликована на их официальном сайте.

Так, новая ощутимая магнитная буря уровня G1 (мощностью 1 из 5) накроет Землю уже 22 ноября. Кроме того, согласно графику, в целом с 22 по 26 ноября включительно магнитосфера Земли будет неспокойной. И 22, 24, а также 25 ноября ожидаются магнитные бури слабой интенсивности. Затем 24 и 26 магнитные колебания будут ослабевать, хотя магнитосфера останется возбужденной.

Напомним, мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале, поэтому буря уровня G1 считается наиболее слабой.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Жена обнищавшего миллионера Лобанова: «Я спасла его от тюрьмы!»
Военная спецоперация на Украине 16 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
космосздоровье