14:32 (мск), источник: Om1.ru
Утиный пруд покрылся льдом в Новосибирске
Птицы не спешат покидать водоём.
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Пруд с утками в Академгородке покрылся льдом. Но обитатели этого водоёма по-прежнему остаются там.
Утиный пруд — одна из достопримечательностей Новосибирска. Раньше на месте водоёма была заболоченная низина. Но в 90-х, после строительства дома на Золотодолинской, был изменён процесс протекания грунтовых вод. И на месте болота образовался пруд.
Весной утки на этом пруду выводят потомство, а осенью улетают на зимовку. Водоём часто посещают новосибирцы и подкармливают птиц. Поэтому популяция уток на этом пруду заметно возросла. Однажды там заметили около 130 птиц.
Однако не стоит забыть, что подкармливать пернатых обитателей водоёма можно далеко не всеми продуктами. Кормить уток хлебом, семечками, чипсами, сахаром или мясом не рекомендуется: эти продукты могут нанести вред организму животных. Кормить пернатых можно промытыми и отваренными крупами и зерновыми или овощами.