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11:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Сергей Скоринов из Хабаровска стал «Ректором года»

Его отметили на общенациональной премии.

Источник: Соцсети

Ректор Хабаровского государственного института культуры стал «Ректором года». Работу главы вуза отметили на общенациональной премии.

— Общероссийская общественная организация «Российское профессорское собрание» присудила Сергею Скоринову премию «Ректор года» в номинации «Вузы культуры» за эффективное руководство институтом и большой вклад в развитие научного потенциала российской науки и высшего образования, — рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Награждение прошло во время Шестого Профессорского форума. В нем приняли участие больше 2,5 тысячи человек. Это представители бизнеса, научного сообщества, ректоры и сотрудники вузов, а также органы власти. Форум закончился 16 ноября, он продлился три дня, во время которых там проходили тематические и научно-отраслевые секции. Работа стартовала 14 ноября.

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