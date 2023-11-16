10:25 (мск), источник: Комсомольская правда
Застройщик подарит трехкомнатную квартиру добровольцу СВО из Красноярска
Семья красноярского участника спецоперации получит ваучер на новое жилье.
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Одна из строительных компаний Красноярска решила вручить ваучер на бесплатную трёхкомнатную квартиру семье добровольца СВО. Сообщается, что у претендента на новое жилье должен быть заключен контракт с Вооружёнными силами России или он подпишет его этой осенью.
В администрации Красноярска напомнили, что акция жилищной поддержки добровольцев СВО инициирована Союзом строителей Красноярского края. В ее рамках шесть семей бойцов уже получили жилищные ваучеры. Минимум четверо контрактников смогут претендовать на жилье в новостройках до конца 2023 года.