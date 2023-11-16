10:23 (мск), источник: МК.RU Воронеж
Катавшихся на крыше автобуса юношей задержала Госавтоинспекция Воронежа
По проспекту Революции в центре Воронежа два молодых человека решили прокатиться на крыше автобуса.
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Ролики с «пассажирами» на общественном транспорте появились в соцсетях. Свое веселье юноши сопровождали запуском фейерверков.
В Госавтоинспекции сообщили, что нарушителей задержали. Ими оказались те же граждане, которые 3 ноября перемещались по улице Ильича в ванне, которая была прицеплена к легковому автомобилю «Хонда Аккорд».
Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.