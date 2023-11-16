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Главные новости 16 ноября
10:23 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае 17 ноября ожидается дождь с сильным ветром

По прогнозам синоптиков, на загородных трассах будет гололедица.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +5° 3 м/с 81% 766 мм рт. ст. +9°
Источник: Reuters

В центральных районах Красноярского края и Хакасии 17 ноября ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 15−18 м/с. Об этом предупреждают синоптики Среднесибирского УГМС.

В центральных и южных районах Красноярского края, а также в Хакасии и Туве ожидается гололедица на загородных трассах. Кроме того, местами пройдёт небольшой дождь.

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, в Красноярске 17 ноября ожидается до +3 градусов днём, ночью похолодает до −1 градуса. Возможен небольшой дождь местами.

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