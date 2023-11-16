10:23 (мск), источник: АиФ Красноярск
В Красноярском крае 17 ноября ожидается дождь с сильным ветром
По прогнозам синоптиков, на загородных трассах будет гололедица.
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В центральных районах Красноярского края и Хакасии 17 ноября ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 15−18 м/с. Об этом предупреждают синоптики Среднесибирского УГМС.
В центральных и южных районах Красноярского края, а также в Хакасии и Туве ожидается гололедица на загородных трассах. Кроме того, местами пройдёт небольшой дождь.
По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, в Красноярске 17 ноября ожидается до +3 градусов днём, ночью похолодает до −1 градуса. Возможен небольшой дождь местами.