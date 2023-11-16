11:10 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
В Хабаровске 17 ноября ожидаются штормовой ветер и мокрый снег
Очередной циклон задержится в краевом центре на два дня.
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Циклон, о приближении которого говорили синоптики, заденет в основном Хабаровск и южные районы края, дойдя по Татарского пролива, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
В Хабаровске 17 ноября ожидается сильный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду, осадки в виде мокрого снега и снега. Ночной фон температур −3…-5 градусов, дневной −1…+1 градус. Такая же непогода с мокрым снегом, а значит гололедицей на дорогах ожидается и в Вяземском районе, ночью там −1…+1, днем +2…+4 градуса. В Бикине ночной фон −1…+1, днем +3…+5. Осадки в виде дождя и мокрого снега синоптики прогнозируют и в Советской Гавани, на рассвете там −4…-6, днем +4…+6. В Чегдомыне ночью тоже снег, на рассвете −10…-12, днем без осадков, температура воздуха −1…+1.
В Охотске ночью −14…-16, днем −10…-12, селе имени Полины Осипенко ночной фон температур −13…-15, дневной −3…-5. В Николаевске-на-Амуре в темное время суток −12…-14, днем от 0 до −2 градусов. В Комсомольске-на-Амуре ночной фон температур −11…-13, дневной −3…-5 градусов. В Чумикане ночью −8…-10, днем −4…-6 градусов. В Аяне ночной фон температур −7…-9, дневной −1…-3, В Троицком без осадков, в предрассветные часы там −5…-7, в послеобеденное время −1…+1. Лед на Амуре все еще не замерз. На реке наблюдается густой ледоход.
17 ноября названо в честь святого Ермея. Подмечали, что в Ерёмин день часто бывает плохая погода. У наших предков существовала поговорка: «Ерема — сиди дома». Так и у нас. А потому, все, кто может, прислушайтесь к мудрому совету, оставайтесь дома.