Главное
Главные новости 16 ноября
10:37 (мск), источник: KaliningradToday

Большинство калининградцев одобряет длинные новогодние каникулы — опрос

В России в начале 2024 года новогодние каникулы продлятся 10 дней — с 30 декабря по 8 января.

Источник: Freepik

В Калининградской области 62% опрошенных одобряют длительный отдых на новогодние праздники: «Возможность всей семье быть вместе»; «Есть возможность отдохнуть от работы, так как выходных дней и отпуска не хватает», — комментируют респонденты, прокомментировали в Калининграде сегодня, 16 ноября 2023 года, собкору KaliningradToday в интернет-сервисе «Супер джоб», проведшем опрос.

14% респондентов считают 10-дневные новогодние каникулы слишком длинными и предлагают частично перенести их на весну: «Хотелось бы, чтобы выходные дни с января перенесли на май, чтобы каникулы были в мае»; «Половину выходных дней было бы целесообразно перенести на майские праздники». 17% равнодушны к продолжительности новогодних каникул: «Продолжаю работать в сменном графике».

Длинным новогодним каникулам чаще радуются калининградцы до 34 лет (66%). Женщинам нерабочая январская декада нравится больше, чем мужчинам (69 и 58% соответственно).

Период проведения опроса: 3—15 ноября 2023 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
Безбожница воровала из храмов Калининграда
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
праздники