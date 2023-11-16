10:37 (мск), источник: KaliningradToday
Большинство калининградцев одобряет длинные новогодние каникулы — опрос
В России в начале 2024 года новогодние каникулы продлятся 10 дней — с 30 декабря по 8 января.
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В Калининградской области 62% опрошенных одобряют длительный отдых на новогодние праздники: «Возможность всей семье быть вместе»; «Есть возможность отдохнуть от работы, так как выходных дней и отпуска не хватает», — комментируют респонденты, прокомментировали в Калининграде сегодня, 16 ноября 2023 года, собкору KaliningradToday в интернет-сервисе «Супер джоб», проведшем опрос.
14% респондентов считают 10-дневные новогодние каникулы слишком длинными и предлагают частично перенести их на весну: «Хотелось бы, чтобы выходные дни с января перенесли на май, чтобы каникулы были в мае»; «Половину выходных дней было бы целесообразно перенести на майские праздники». 17% равнодушны к продолжительности новогодних каникул: «Продолжаю работать в сменном графике».
Длинным новогодним каникулам чаще радуются калининградцы до 34 лет (66%). Женщинам нерабочая январская декада нравится больше, чем мужчинам (69 и 58% соответственно).
Период проведения опроса: