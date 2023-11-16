За белорусами из сектора Газа отправился самолет из Минска

Согласно онлайн-табло Национального аэропорта Минск, борт вылетел в 9:50 в четверг.
Как рассказали в министерстве по чрезвычайным ситуациям, в составе гуманитарного рейса в Египет направляются двое медиков и двое психологов — они окажут помощь нашим гражданам, эвакуированных из сектора Газа.
«С собой берем укладки для оказания амбулаторной и неотложной помощи, а также оборудование для мониторинга и диагностики заболеваний», — отметил главный специалист центра медицинского назначения РОСН «Зубр» Юрий Гелеклиди.
В МЧС подчеркнули, что специалисты ведомства готовы оказывать экстренную психологическую помощь как взрослым, так и детям.
Эвакуация белорусов из сектора Газа
В МИД накануне сообщили, что белорусской стороной в контакте с коллегами из Израиля и Египта, а также при содействии России и Катара был организован выход белорусских граждан и их родных из сектора Газа через пограничный переход «Рафах» на египетскую территорию.
Всего таким образом было выведено 43 человека, в ближайшее время они будут возвращаться в Беларусь.
Эвакуацией белорусов по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко занимались сотрудники КГБ, они же встречали беженцев на границе сектора Газа. Там людям передали продуктовые наборы и предметы первой необходимости.