10:41 (мск), источник: АиФ Волгоград
Весь покрытый трещинами. В Волгограде снова закрывают на ремонт амфитеатр
Открыли площадку 9 сентября 2022-го, в день празднования 433-летия города, впечатление она произвела большое.
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Амфитеатр на нижней террасе Центральной набережной Волгограда был сдан всего год назад, но проблем уже успел принести немало. Что не так с лучшей открытой площадкой области, выяснял «АиФ»-Нижнее Поволжье".
Цена вопроса.
Объект под открытым небом на 2,3 тыс. зрителей был построен в 2022 г. Возводила амфитеатр компания АО «Стройтрансгаз», которая имеет опыт возведения куда более сложных объектов, например, стадиона «Волгоград Арена».
Открыли площадку 9 сентября, в день празднования 433-летия города. Впечатление амфитеатр произвёл большое: красивый, современный, большой. Однако едва новая площадка стала эксплуатироваться, как начались проблемы. Ещё в конце сентября 2022 г. активисты регионального штаба «Общероссийского народного фронта» сообщили, что сооружение покрылось трещинами. Рабочие пытались замазать их раствором, а особо опасные места огородили барьером и сигнальными лентами. В марте 2023 г. началась новая беда — после зимних холодов местами вздулась облицовочная плитка.
И вот год спустя предпринята очередная попытка довести до ума, судя по всему, не сильно качественный объект. В эти дни балансодержатель площадки, муниципальное учреждение «Городской молодёжный центр “Лидер” заключает с ремонтниками контракты, чтобы привести амфитеатр в порядок.
Согласно данным из открытых источников, заделке на этот раз подлежат 60 метров трещин монолитного бетона (расходы составят 3,1 млн руб.), заделать цементным раствором необходимо ещё 454 метра.
Для проведения работ уже выбрана подрядная организация — стройкомпания «Пенетрон-Волгоград». Плюс к этому за такую же сумму этот подрядчик выполнит гидроизоляцию стыков между кирпичной кладкой и монолитным железобетоном конструкций в амфитеатре. Дополнительно ещё 730 тыс. руб. до конца текущего года ремонтники потратят на покраску уже заделанных поверхностей. В сумме очередной ремонт обойдётся бюджету в сумму чуть более 7 млн руб.
Деньги на ветер?
Общественники и специалисты утверждают, что построенный объект с самого начала имел существенные изъяны.
— Ещё год назад нами были обнаружены многочисленные трещины, — отметил эксперт проекта ОНФ «За честные закупки!» Эдгар Петросян. — Предполагаю, что проблемы могут быть связаны с неправильной заливкой термошвов. Логика подсказывает: если на новом объекте пошли столь заметные трещины, теперь их можно там заделывать до бесконечности, ничего при этом существенно не изменится.
— На вопрос, насколько серьёзны проблемы этого объекта, полный ответ может дать только профессиональная стройэкспертиза, — объясняет известный волгоградский общественник, Почётный строитель России Андрей Куприков. — Но, вероятнее всего, речь идёт или о существенном нарушении технологии строительства, в частности заливки бетона, или о применении некачественных материалов, да ещё не в особо подходящих под требования строительства погодных условиях. Если открытие объекта спешно подгоняли под определённую дату — празднование Дня города, то такие нарушения теперь и аукнулись.
В этой связи вспомним другой резонансный скандал, когда в 2018 г. после аномального ливня частично «поплыл» стадион «Волгоград Арена». Напомним: заказчиком строительства стадиона выступало ФГУП «Спорт-Инжиниринг», а генподрядчиком — «Стройтрансгаз».
После ливня разрушения были и на самом стадионе, но куда значительнее пострадала близлежащая территория: склон просто размыло потоками воды, произошло обрушение грунта. Позже экспертиза выяснила, что причина мощных потоков была рукотворной — строители так установили бетонные ограждения вокруг стадиона. Обнаружены были и другие нарушения: например, вместо укрепления склона набережной там просто насыпали каменные глыбы.
Возвращаясь к амфитеатру, отметим: уже сейчас вопросы вызывает качество будущих ремонтных работ. Вот-вот наступят холода, а работы надо провести до того, время поджимает. На ремонт подрядчик должен дать год гарантии — на большее, видимо, рассчитывать не приходится.