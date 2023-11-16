10:48 (мск), источник: АиФ Владивосток
В Приморье родители и дети довольны качеством питания в школах
Из бюджета за 5 лет направлено более 6 миллиардов на эти цели.
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Горячим питанием сейчас бесплатно обеспечены сегодня 100% учащихся начальной школы. Имеют льготы малоимущие, многодетные семьи, семьи, семьи, воспитывающие инвалидов. За качеством питания ведется пристальный контроль родительских комитетов.
В 2021 году президент России Владимир Путин высказался о том, что «родительские комитеты должны получить возможность контроля за качеством горячего питания в школах». При этом глава государства назвал обеспечение бесплатными завтраками и горячими обедами учеников важным вопросом поддержки семей, здоровья нации и социальной справедливости. Инициативу президента поддержал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Теперь в каждом образовательном учреждении контроль за питанием осуществляют родители. Они становятся посредниками между пожеланиями детей и возможностями поваров.
«Качество бесплатного питания в школе с каждым годом улучшается, меню становится более разнообразным, блюда готовятся с душой, — соглашается директор средней школы № 33 Владивостока Лариса Никифорова. — Сервировка на высшем уровне, мы стараемся приучать ребят к эстетике питания. Замечено, что дети съедают всё с аппетитом — в столовой стоит тишина, только ложками стучат!».
«Во вновь построенных школах в глубинке всё создано для полноценного питания. Новейшее кухонное оборудование позволяет готовить для ребят полезные и вкусные блюда, в меню включены все необходимые для здоровья ребёнка витамины. Это одна из главных забот губернатора , — делится директор АНО содействия молодой семье “Венец” Галина Курносенок.
В школе № 5 Находки сообщили — у них назначен ответственный за питание, который следит за всей системой — общается с поставщиками, смотрит за работой сотрудников столовой и ведёт бракеражный журнал, где каждый день отмечает качество блюд.
На помощь приходит родительский комитет и учителя — надевают халаты и чепчики, помогая сервировать столы, но, главное следят за тем, чтобы дети успели вовремя принять пищу и были довольны вкусом блюд.
Работа по обеспечению горячим питанием школьников в крае ведется в рамках нацпроекта «Образование», который принят по инициативе президента России Владимира Путина. Также в регионе действует ряд краевых программ в данной сфере.