Как в Уфе отметят День матери — программа

В преддверии праздника с 13 по 25 ноября Центральная городская детская библиотека им. Ш. А. Худайбердина проводит поздравительный челлендж «Мама вдохновляет». Участники присылают в группу учреждения видеоролики, которые будут размещены здесь 26 ноября. Организаторы подчеркивают, что обладатели самых оригинальных сюжетов получат подарок для мамы.
Поэтический концерт «На лирической волне» посвятят Дню матери в Литературно-музыкальном клубе имени генерала А. Рябцева. Он пройдет в Городском культурно-досуговом центре 19 ноября в 13.00. Творческие номера подарят композитор, исполнитель-песенник и аранжировщик Артур Булатов и творческая группа «Твори добро».
С 20 по 27 ноября в фойе Детской музыкальной школы № 4 будет экспонироваться выставка рисунков «Моя мама».
Праздничный концерт «За все тебя благодарю!», посвященный Дню матери, пройдет 23 ноября в 18.30 в Детской школе искусств им. А. Искужина. Яркими инструментальными, вокальными и танцевальными номерами собравшихся порадуют творческие коллективы и юные артисты учреждения.
Сразу несколько тематических мероприятий пройдет в Уфе 24 ноября. Так, в 17.00 начнется праздничный концерт «Мир начинается с тебя…» в Городском культурно-досуговом центре и «Все от материнских рук» в доме культуры «Заря» п. Новые Черкассы Орджоникидзевского района Уфы. Кроме выступлений творческих коллективов, посетителям будут представлены различные изделия и поделки ручного пошива талантливых односельчан, а также косметика для ухода за кожей от известных брендов.
В 18.00 на концерт приглашает Детская музыкальная школа № 5, а в 18.30 — дом культуры «Ядкарь» в Нижегородке. Гости смогут насладиться прекрасной музыкой, стихами, танцами, погрузиться в атмосферу любви и уважения. Вокалисты исполнят трогательные и романтические песни.
Музей истории города Уфы проведет в канун праздника День открытых дверей. Весь день, 24 ноября, вход для женщин будет свободный.
Виртуальную выставку работ учащихся художественного отделения «При солнышке тепло, при мамочке добро» откроет в этот день Детская школа искусств № 3. Она будет доступна в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».
Музыкальный вечер «Мамино созвездие» пройдет в 19.00 в Уфимском городском планетарии. Зрительницы отправятся в космические просторы под музыку в исполнении лауреата и призера международных творческих конкурсов Денизы Альмухаметовой. Очутиться в объятиях Вселенной позволит визуализация на куполе. Организаторы подчеркивают, что количество мест ограничено, вход на мероприятие для мам будет свободный. Сбор гостей в 18.30. Непосредственно в сам праздник, 26 ноября, мамы смогут со скидкой купить билеты на все программы. Перед началом сеансов в фойе учреждения будут проводиться тематические викторины и экскурсии.
25 и 26 ноября массовые библиотеки проведут для уфимцев и гостей города мероприятия в Читальном доме сада культуры и отдыха имени С. Т. Аксакова. Здесь пройдут не только мероприятия, посвященные маме, но и громкие чтения произведений Сергея Аксакова, игротека, литературный дартс «Аксаковская осень», увлекательные викторины и занимательные мастер-классы. Площадка будет работать в рамках проекта «Сад Аксаковских историй» с 12.00 до 17.00.
26 ноября в 12.00 начнется онлайн-трансляция концерта камерно-инструментального трио в составе выпускников Детской музыкальной школы № 11 на портале «Культура.РФ». Лауреаты городских, республиканских и международных конкурсов Амалия Загирова (скрипка), Сергей Уразбаев (виолончель) и Мария Дунюшкина (фортепиано) исполнят произведения Иоганна Пахельбеля, Антона Рубенштейна, Карла Бома, Камиля Сен-Санса, Генри Манчини, Игнация Московского, Александра Литвинова, а также сочинения известных башкирских композиторов Айрата Каримова и Нура Даутова.
Трансляция, приуроченная ко Дню матери, будет доступна по ссылке.
28 ноября в 19.00 с праздником поздравит и Городской дворец культуры Уфы. В концерте «С любовью к маме!» солисты учреждения исполнят проникновенные песни, а творческие коллективы подарят танцевальные композиции. Вход на мероприятие будет свободным, по пригласительным билетам. Их можно получить в ГДК, предварительно забронировав по телефону.
По традиции, ряд мероприятий, как в офлайн, так и в онлайн формате, подготовили к празднику централизованные системы массовых и детских библиотек города. В филиалах пройдут музыкальные гостиные и литературно-поэтические часы, громкие чтения и беседы, фотоконкурсы и игровые программы, встречи и обзоры книжных выставок.
Так, до 30 ноября все желающие могут стать участниками фотоконкурсов Централизованной системы массовых библиотек — «Той, что дарует нам жизнь и тепло» модельной библиотеки № 2 и «Мама в объективе» модельной библиотеки № 35. Условия участия можно узнать на сайтах библиотек-организаторов https://2.ufa-lib.ru/ и https://35.ufa-lib.ru/.
— библиотека № 25 (ул. Таллинская, 21А) на литературно-музыкальный час «Дорогой мой человек». Начало в 11.00.
— модельная юношеская библиотека № 41 (ул. Калинина, 11) на познавательный час «Искусство быть матерью». Начало в 11.00.
— библиотека № 16 (проспект Октября, 144/1) на литературно-поэтический час «Незабвенный милый образ». Начало в 14.00.
— библиотека № 46 (ул. Зеленая, 7) на литературно-поэтический час «Слово о матери». Начало в 15.00.
— библиотека № 14 (ул. Ахметова, 316) на музыкальную гостиную «Лучшей маме на свете». Начало в 17.00.
24 ноября можно стать участниками и зрителями:
— семейного представления «Мама — волшебное слово» в детской библиотеке № 18 (ул. Выгонная, 12). Мероприятие с играми, театрализованными сценками и чтением стихов начнется в 12.00.
— литературно-музыкальной композиции «Свет материнской любви» в модельной библиотеке № 32 (ул. Ферина, 14). Начало в 14.00.
— литературно-поэтического часа «Свет материнской любви» в детской библиотеке № 52 (ул. Сагита Агиша, 16/1). Прозвучат стихи, посвященные мамам, пера Некрасова, Есенина, Ахматовой и Твардовского. Начало в 15.00.
— прямой трансляции беседы «О маме» библиотеки № 23 на портале «Культура.РФ» по ссылке. Начало в 15.00.
— праздничного вечера «Мама — главное слово» в модельной библиотеке № 10 (ул. Гафури, 17). Начало в 16.00.
— музыкального квиза «Любимые песни наших мам» в детской библиотеке № 33 (ул. Первомайская, 27). Участники вспомнят песни о мамах и песни, популярные в конце ХХ века. Начало в 16.00.
— мастер-класс «Цветок для мамы» в детской библиотеке № 38 (ул. Парковая, 6/2). В рамках праздника «Единственной маме на свете» участники изготовят яркие букеты в разных техниках. Начало в 11.00.
— встречу «Тепло материнского сердца» в модельной библиотеке № 13 (ул. Ухтомского, 12). Начало в 12.00.
— литературно-игровой калейдоскоп «Семья любовью матери сильна» в детской библиотеке № 48 (ул. 8 Марта, 26). Ребята прочтут стихи и нарисуют рисунки для мам. Начало в 12.00.
— в литературно-творческой мастерской «Подарок для мамы» в детской библиотеке № 28 (ул. Первомайская, 43). Школьники сошьют игольницу из фетра. Начало в 13.00.
— семейный вечер «Материнское сердце — источник любви» в модельной библиотеке № 2 (ул. З. Биишевой, 15). Начало в 14.00.
— конкурсно-игровую программу «Мама — жизни моей начало» в модельной библиотеке № 26 (ул. М. Жукова, 11/2). Начало в 14.00.
— громкие чтения «Мы будем вечно прославлять ту женщину — чье имя — Мать» в официальной группе модельной библиотеки № 26. Начало в 14.00.
— мастер-класс по изготовлению открытки и выставку «Милой мамочки портрет» в модельной детской библиотеке № 7 (ул. Кирова, 40/1). Он пройдет в учреждении с 14.00 до 15.00.
— литературно-познавательный час «Свет материнской любви» в модельной библиотеке № 36 (ул. Ген. Горбатова, 3/1). Начало в 14.00.
— мастер-классы по изготовлению подарочной открытки из картона и цветной бумаги в детской библиотеке № 22 (ул. Авроры, 17/1) и в детской библиотеке № 21 (ул. Кольцевая, 24). Начало в 15.00.
— игровой семейный час «Под маминым крылом» в модельной детской библиотеке № 47 (ул. Олимпийская, 3а). Начало в 15.00.
Также в этот день в модельной детской библиотеке № 30 (ул. Вологодская, 7) подведут итоги конкурса рассказов среди школьников 5−6 классов «Расскажи о маме», который стартовал 15 ноября.
В Центральной городской детской библиотеке им. Ш. Худайбердина 24, 28 и 29 ноября пройдут праздничные мероприятия с участием учеников средней школы № 41 и их мам.
28 ноября в 12.00 в Центральной городской библиотеке Уфы (ул. Комсомольская, 138) пройдет литературно-поэтический час «Свет материнской любви».
29 ноября в 15.00 на игровую программу «Милая моя» приглашает модельная библиотека № 35 (ул. Ухтомского, 12).
30 ноября в 12.00 литературно-музыкальную композицию «Мама милая моя» презентуют в модельной библиотеке № 6 (ул. Революционная, 165).
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