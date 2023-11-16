Новые платные парковки заработают во Владивостоке: адреса и цены

Как сообщили в мэрии, новая парковочная зона заработает от пересечения улицы Алеутской до перекрестка с Океанским проспектом. Для легковых автомобилей час парковки будет стоит 150 рублей, мотоциклов — 75 рублей, грузовиков — 300 рублей, автобуса или автомобиля с прицепом — 500 рублей.
Еще одна парковка появится на участке от центральной площади до улицы Гайдамака. Она будет разделена на несколько зон. Здесь час парковки для мотоциклов будет стоит 37,5 рублей, легковых автомобилей — 75 рублей, грузовиков — 150 рублей, автобусов и автомобилей с прицепами — 225 рублей.
Стоит отметить, что уже со вторниками у автомобилистов не останется бесплатных вариантов. Большая часть участков на Светланской станет платной, а на остальных будут установлены знаки, запрещающие парковку и остановку.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в ближайшие сутки Приморье будет находиться во власти китайского циклона. В регионе ожидаются сильные дожди и ветер.