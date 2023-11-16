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11:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Не каждый волгоградец рад затяжным новогодним каникулам

Длинные каникулы на Новый год одобряют 58% жителей Вологограда.

Источник: Комсомольская правда

До Нового года остается не так много времени. Он случится через полтора месяца. В январе традиционно будут затяжные каникулы — продлятся они 10 дней. У жителей Волгограда поинтересовались, как они относятся к продолжительному отдыху. Рады ему большинство волгоградцев, но не все.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru аналитики сервиса SuperJob, 58% жителей Волгограда, которые приняли участие в опросе, одобряют длинные новогодние каникулы. По их словам, есть время побыть с семьей, отдохнуть от работы. По мнению 14% респондентов, 10-дневные выходные — это слишком много. Они хотели бы перенести их на май. 20% волгоградцев равнодушны к продолжительности новогодних каникул, так как они работают в сменном графике.

Отметим, выходные на Новый год будут с 30 декабря по 8 января.

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