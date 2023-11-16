11:05 (мск), источник: АиФ Крым
За принуждение к абортам могут ввести уголовную ответственность
С подобным предложением выступила сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.
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В России может появиться уголовная ответственность за склонение женщины к искусственному прерыванию беременности. С подобной инициативой выступила член Совета Федерации Федерального собрания России от Республики Крым Ольга Ковитиди.
Наказание за склонение женщины к аборту должно быть ощутимым, считает Ольга Ковитиди. В связи с этим, сенатор предложила добавить пункт 4 к статье 123 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за «Незаконное проведение искусственного прерывания беременности». Дополнение будет предполагать ответственность за склонение или принуждение женщины к осуществлению аборта.
Кроме того, сенатор предложила предоставить право на перевод беременных студенток с платной формы обучения на бюджетную или бесплатную форму, чтобы решить проблемы рождаемости среди молодежи.