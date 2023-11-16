11:46 (мск), источник: Комсомольская правда
Необузданный стихией: стало известно, когда встанет Амур у Хабаровска
Синоптики рассказали, когда встанут реки Хабаровского края.
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На реках Хабаровского края проходит ледостав. Где-то он уже почти завершен, а где-то только начинается. У берегов Хабаровска процесс формирования льда происходит полным ходом. Льдины проплывают мимо города, сталкиваясь друг с другом. В некоторых районах Хабаровска, например, на центральной набережной, можно даже расслышать характерные для этого процесса звуки.
— В Хабаровске ледостав ожидается в пределах среднемноголетних значений. Это примерно
При всей масштабности и зрелищности происходящих на реке процессов нельзя забывать о безопасности. Традиционно в период поздней осени на водных объектах города и края в целом наблюдается рост числа происшествий. Для сотрудников МЧС это один из самых напряженных периодов в году. Активно проходят рейдовые мероприятия и широкая пропаганда соблюдения правил личной безопасности и недопустимости нахождения вблизи водных объектов.
— Главная дежурная мера в таких случаях — это не забывать об осторожности, а также о соблюдении требований и правил безопасности, самое главное — личной безопасности. Зачастую в период ледостава участниками происшествий становятся именно рыбаки, стремящиеся поймать всю рыбу в реке вплоть до последнего хвоста и выходящие на водоемы. Но здесь их подстерегают опасности. Так как кажущаяся на первый взгляд прочной корка льда в абсолютно подавляющем большинстве случаев таковой не является. Лед формируется на водоеме неоднородно, начинает с береговой черты (так называемые забереги), далее шуга и ледяное поле. И только после этого при определенной, очень низкой, температуре воздуха начинается процесс формирования крепкого льда, — рассказала «КП» — Хабаровск" глава пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.
Она подчеркнула, что в осенний период, пока не установятся устойчивые крепкие морозы, лед имеет свойство как нарастать, так и подтаивать в зависимости от температурных «качелей». При этом во время обильных снежных осадков лед накрывает как шубой, и процесс ледообразования значительно замедляется. Выходить на такой лед категорически не рекомендуется.
— По возможности нужно успокоиться, не паниковать и не делать резких движений, постараться стабилизировать дыхание. Далее необходимо широко раскинуть руки в стороны, постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не уйти под воду с головой. Пока одежда еще не намокла и выступает в качестве поплавка, нужно все делать быстро — когда одежда намокнет — она потянет человека вниз. С раскинутыми руками нужно навалиться грудью на кромку льда, перевести тело в горизонтальное положение и постараться закинуть сначала одну ногу, потом вторую и выкатиться на лед. Ни в коем случае нельзя вставать на ноги, необходимо двигаться ползком в том направлении, откуда движение по льду начиналось, так как там лед проверенный. При попадании на твердую поверхность необходимо срочно добраться до теплого помещения и сразу же снять мокрую одежду. Необходимо помнить, что среднестатистический человек способен продержаться в воде температурой 0 градусов не более десяти минут до полного обморожения, — поделился советами Александр Гомзарь, государственный инспектор инспекторского отделения ГИМС по Хабаровскому району ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Если говорить о работе МЧС с населением, то на регулярной основе проводятся информационные и профилактические акции. Сотрудники ГИМС во время патрулирования проводят беседы с людьми. Также проводятся уроки в школах, на которых объясняется природа ледообразования, правила поведения у водных объектов, и даются практические советы о том, как оказывать помощь себе и окружающим. К тому же не стоит забывать, что с 2022 года в краевой кодекс об административных правонарушениях добавлена статья о выходе и выезде на лед в местах, где установлены соответствующие запретительные знаки. До конца ноября в Хабаровском крае появится порядка 82 таких знаков. Нарушителей ждут существенные денежные штрафы.