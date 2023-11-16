11:30 (мск), источник: Татарстан 24
В Казани демонтируют 25 незаконно установленных объектов
Собственникам объектов предоставляется время для проведения самостоятельного демонтажа.
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В Казани будет демонтировано 25 незаконно размещенных торговых точек и гаражей. Распоряжения о сносе были опубликованы в сборнике документов и правовых актов исполкома.
В списке объектов на снос включены летние веранды на улицах Мусина и Чистопольской, а также торговые объекты на улицах Копылова, Вишневского, Восстания, Модельной и проспекте Ямашева. Кроме того, будут демонтированы гаражи на улицах Фрунзе, Лейтенанта Красикова и профессора Мухамедьярова.
Собственникам объектов предоставляется время для проведения самостоятельного демонтажа, в противном случае объекты будут снесены принудительно.
Ранее мы писали, что в Казани изымут земельные участки для строительства метро. Общая площадь этих участков составляет 85,2 кв. м.