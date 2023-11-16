11:17 (мск), источник: АиФ Калининград
В Калининграде начали планировать ремонт дворов в следующем году
Первые два объекта уже торгуются на закупках.
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На сайте Госзакупок размещены аукционы по приведению в порядок дворов в 2024 году.
За 8,9 млн руб. предлагается привести в порядок территорию вокруг С. Разина, 28, 26−26а, ул. Красной 23−25а.
За работы на М. Борзова, 7−25 предлагают 4.5 млн руб.
Так же в планах размещение аукционов на ремонт дворов на улицах Коммунистической, Красносельской, Зоологической, Кирова, Адм. Трибуца, Островского, пер. Карташева.