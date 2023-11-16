11:26 (мск), источник: Комсомольская правда
«Педагоги сами решают, о чем говорить с детьми»: в России хотят ввести новый школьный предмет по основам нравственности
Самарские учителя рассказали об опыте введения нового предмета по семьеведению.
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В России в 2023 году общеобразовательным школам рекомендовано проводить уроки семьеведения для подростков старших классов в рамках «Разговоров о важном» или внеклассной работы. В Самарской области курс «Нравственные основы семейной жизни» в школах проводят уже три года. Журналист «КП-Самара» узнала, зачем нужно рассказывать школьникам о семейных ценностях и как это в дальнейшем будет влиять на их судьбу.
«В учебнике множество непроверенных фактов»
С 1 сентября 2020 года в 10−11 классах школ Самарской области ввели новый предмет «Нравственные основы семейной жизни». Занятия внеурочные, «кружок» могут посещать учащиеся по желанию, но курс включен в учебный план. В Министерстве образования уверяют, что курс — светский, а его основная миссия — готовить молодежь к созданию крепкой и гармоничной семьи. Однако еще три года назад, когда учителя получили на руки новые учебники под авторством кандидата биологических наук протоиерея Дмитрия Моисеева и кандидата психологических наук монахини Нины Крыгиной, закрались сомнения — а не будет ли данный курс религиозной пропагандой.
— В учебнике множество непроверенных фактов, без отсылки на какие-либо значимые источники, конспирологические теории и огромное количество стереотипов о женщинах и мужчинах, которые преподносятся как научные факты, — отмечает самарчанка Ольга Н., которая просмотрела новый учебник своего ребенка-старшеклассника.
Также некорректность использования учебника, написанного религиозными авторами, в светских школах отметила самарский психолог, кандидат философских наук Нина Ковалюнас.
— Такие установки программируют у детей религиозный тип мышления. Для церковных школ это приемлемо, для светских — нет. Безусловно, религиозные ценности — самые древние, и когда меняется мир — обращаются к ним. Но когда ситуация в мире выравнивается, всегда предлагают альтернативу. В то же время сам предмет важен и нужен: сейчас выросло целое поколение, которое забыло о семейных ценностях, а отношения сводит только к физиологии, забывая, что она быстро себя исчерпывает. Детям нужно давать понимание семьи. Но для этого нужен другой, светский учебник, — отметила психолог.
«Желательно, чтобы курс вел педагог с психологическим образованием»
За три года были услышаны все отзывы и предложения, и религии в учебниках стало меньше. Кроме того, сами педагоги могут внедрять собственную методику в процессе внеурочной деятельности. Заместитель директора по воспитательной работе самарской школы № 91 Ольга Текутьева рассказала журналисту «КП-Самара», как она вела данный курс у себя в школе.
— Желательно, чтобы данный курс вел педагог, имеющий дополнительно психологическое образование. Конечно, все учителя в рамках получения высшего педагогического образования проходят данные курсы, ну для специфики этого курса необходимо все же, по моему мнению, еще и образование психолога. В прошлом году курсы для десятого класса проводила я, у меня есть высшее образование педагога-психолога, — отметила Ольга Александровна.
Учитель рассказала нам, что во время занятий по нравственному воспитанию они с учениками только единожды затронули религиозную тему, а все остальное время было посвящено изучению семейных ценностей и построению взаимоотношений.
— Мы говорили о том, что многие люди не ограничиваются заключением государственного акта бракосочетания, а также обращаются к церкви. Венчание — у православных, никах — у мусульман. Больше религию мы не затрагивали, — говорит Ольга Текутьева.
«Нравственное воспитание важно для подростков»
Мы спросили у родителей самарских школьников, а нужно ли вообще дополнительно «грузить» ребенка новыми внеурочными занятиями, тем более на такую противоречивую тему. Большинство опрошенных высказались «за», но нашлись и противники нравственного воспитания в школах.
— Я считаю, что нравственное воспитание важно для подростков. В современном мире родители, к сожалению, мало времени уделяют этим вопросам в семье и совершенно не занимаются своими детьми. Отсюда суициды, ранняя беременность и насилие. Если уж родители не хотят воспитывать своих детей, то пусть хоть в школе объясняют, как и что делать правильно, — поделилась своим мнением с журналистом «КП-Самара» самарчанка Вера М.
Но нашлись и те, кто категорически отреагировал на новый школьный предмет.
— Я считаю, что данный курс слишком узконаправленный. У нас в классе дети разных национальностей, у них в семье разные ценности. Неправильно будет всех грести под одну гребенку, — высказал свое мнение многодетный отец Михаил Ж.
Кроме того, самарцы обратили внимание, что в контексте курса прослеживается идея патриархата в семье, когда мужчина считается главой. В современном обществе данная модель давно себя исчерпала, сейчас женщины имеют равные права с мужчиной и могут также содержать обеспечивать свою семью. Однако преподаватели, которые ведут данный курс, осторожно обходят острые углы и стараются дать детям максимально простую и понятную информацию, не переходя в крайности.
— На самых первых занятиях мы обсуждали, откуда у детей берется та или иная модель поведения. В первую очередь, конечно, из семьи. Дети делились моделями взаимоотношений своих родителей, рассказывали, как выстраиваются их отношения с мамой и папой. Данный курс оказал благотворное влияние на моих учеников. Я сама видела, как парни выстраивали отношения с девочками. Девочки также стали более открытыми в вопросах взаимоотношений с противоположным полом. Дети не закрываются, не стесняются, открыты к общению, — говорит Ольга Текутьева.
«Все зависит от самого учителя»
Директор самого большого образовательного центра «Южный город» Владимир Кильдюшкин рассказал, что чтобы избежать подобных противоречий, каждый педагог сам выбирает методику обучения. Разрабатывается методический план с указанием тем, которые будут рассмотрены вместе с детьми. Этот план согласовывается на педсовете.
— Наверняка в разных школах по-разному преподается данный предмет, все зависит от самого учителя. Я считаю, что самая трудность в реализации данного курса в общеобразовательном учреждении — это найти достойного педагога, который качественно и интересно будет вести предмет. В нашей школе, где большой педсостав, не было труда найти такого человека, а вот в малых учебных заведениях, для преподавателей которого данное направление будет новым, уже сложнее, — рассказал журналисту «Комсомольской правды» Владимир Кильдюшкин.
По мнению директора общеобразовательного центра кроме сложностей с поиском хорошего преподавателя на новое направление, никаких минусов в реализации проекта в масштабе России нет. Детям также интересно данное направление, потому что оно затрагивает жизненные ситуации и помогает найти решения. Единственное, в чем может еще возникнуть трудность — это как самому ученику найти время на еще одно внеклассное занятие, ведь большинство детей помимо учебы посещают различные спортивные секции и творческие кружки.