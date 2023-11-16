Законопроект: орден Матери не вручат женщинам имевшим или имеющим судимость

В проекте поправок в закон «О государственных наградах Республики Беларусь», опубликованном на Национальном правовом портале страны, планируют изменить формулировку категории женщин, которые награждаются орденом Матери.
Вместо нынешней формулировки, гласящей, что орденом могут наградить «женщин, родивших и (или) воспитавших пять и более детей — граждан Республики Беларусь» хотят ввести иную. Она более широкая и обозначающая ряд весомых нюансов, которые учтут при выдвижение на награду. Так, многодетные матери должны обладать высокими нравственными качествами и ответственностью в воспитании и содержании детей. Это должно проявляться в «заботе об их здоровье, развитии, обучении, подготовке к общественно полезному труду, привитии им культуры и уважения к законам, историческим и национальным традициям Беларуси».
Изменится в случае того, если проект закона будет подписан после прохождения всех инстанций, и такой момент. По действующему законодательству к ордену Матери не представляют женщин, имеющих судимость. Согласно опубликованному проекту, формулировка станет такой: «ранее имевшие и (или) имеющие судимость».
Изменится и отношение к матерям, которые более одного раза привлекались к административной ответственности за нарушения порядка, общественной нравственности, против порядка управления. В данный момент в Беларуси учитывается истечение срока, когда они считаются подвергнутыми наказанию. А в случае, если законопроект станет законом, из него исключат уточнение «, если не истек срок, по окончании которого они считаются не подвергавшимися административному взысканию за совершение указанных правонарушений».
Кроме того, документом предлагают ввести почетное звание «Заслуженный работник средств массовой информации Республики Беларусь».