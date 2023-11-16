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11:27 (мск), источник: Клопс.ru

Как избежать встречи со злыми духами: народные приметы на Ерёмин день 17 ноября

Дата считается плохой для начала новых дел.

Источник: Агентство «Москва»

В народном календаре пятница, 17 ноября — Ерёмин день. «Клопс» собрал приметы, связанные с этой датой.

На Ерёму не стоит выходить на улицу, чтобы избежать встречи со злыми духами, которые спускаются на землю. Если покинуть дом всё же необходимо, лучше обходить перекрёстки и крепко запирать двери. Нельзя выносить вещи из дома и давать денег взаймы, а также праздно проводить время. Ерёмин день не очень благоприятен для свадеб и приёма гостей. Знакомства, суды и новые проекты, начатые в эту дату, тоже не будут успешными.

Женщины на Ерёму по обычаю занимались уборкой, готовкой и рукоделием. Считалось, что в ночь на 17 ноября сны являются вещими.

Приметы, связанные с погодой:

Пошёл снег — зима будет морозной;

Карканье ворон предвещает начало затяжных дождей;

Сколько звёзд на ночном небосводе — столько будет тёплых дней в следующем году;

Холодный ветер — к снежной зиме;

Дождь означает скорую перемену погоды;

Туман — к оттепели, иней — к морозам;

На горизонте почернел лес — ждите оттепель;

Вечерняя заря отливает зелёным — скоро наступит ясная погода.

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