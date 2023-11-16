11:27 (мск), источник: Клопс.ru
Как избежать встречи со злыми духами: народные приметы на Ерёмин день 17 ноября
Дата считается плохой для начала новых дел.
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В народном календаре пятница, 17 ноября — Ерёмин день. «Клопс» собрал приметы, связанные с этой датой.
На Ерёму не стоит выходить на улицу, чтобы избежать встречи со злыми духами, которые спускаются на землю. Если покинуть дом всё же необходимо, лучше обходить перекрёстки и крепко запирать двери. Нельзя выносить вещи из дома и давать денег взаймы, а также праздно проводить время. Ерёмин день не очень благоприятен для свадеб и приёма гостей. Знакомства, суды и новые проекты, начатые в эту дату, тоже не будут успешными.
Женщины на Ерёму по обычаю занимались уборкой, готовкой и рукоделием. Считалось, что в ночь на 17 ноября сны являются вещими.
Приметы, связанные с погодой:
Пошёл снег — зима будет морозной;
Карканье ворон предвещает начало затяжных дождей;
Сколько звёзд на ночном небосводе — столько будет тёплых дней в следующем году;
Холодный ветер — к снежной зиме;
Дождь означает скорую перемену погоды;
Туман — к оттепели, иней — к морозам;
На горизонте почернел лес — ждите оттепель;
Вечерняя заря отливает зелёным — скоро наступит ясная погода.