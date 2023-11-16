11:32 (мск), источник: Комсомольская правда
«За Леху!»: Бойцы в зоне СВО подписывают снаряды врагу в честь ростовского второклашки
Зачем боец в СВО сорвал шеврон, когда прочел письмо второклашки из Ростовской области.
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Леша Бырин — школьник из маленького села в Азовском районе Ростовской области — даже и мечтать не мог о том, что когда-нибудь его будут цитировать военные на передовой. Не предполагали такого сценария родители и учительница мальчика.
«СИДЕЛИ В БЛИНДАЖЕ И ЧИТАЛИ».
Все началось с того, что ученики школ в Самарском сельском поселении решили передать в зону специальной военной операции посылки с продуктами.
— Наши люди в этом плане очень активные. Они знают, что я регулярно отвожу на Донбасс гуманитарную помощь, и при любой возможности стараются через меня передавать ребятам какую-нибудь помощь, — рассказал «Комсомольской правде — Ростова-на-Дону» глава администрации Самарского сельского поселения Валерий Дреер. — Конечно, когда дети предложили собрать для военных гуманитарку, мы, взрослые, их поддержали.
И вот «ГАЗель», доверху набитая продуктами, готова ехать на Донбасс. С продовольственными наборами дети передали штурмовому батальону письма — трогательные, искренне, полные веры в победу. Валерий Дреер лично доставил груз и почту штурмовикам в расположение их части в ДНР.
А вечером, говорит он, военные начали читать послания донских школьников.
— Сидели в блиндаже и вслух читали, что им пишут наши мальчишки и девчонки.
И тут дошла очередь до письма восьмилетнего второклассника.
— Дорогой солдат, меня зовут Леша. Я всегда думаю о ваших подвигах и, когда вырасту, буду смелым благодаря такому примеру, — начал школьник.
Дальше мальчик написал, что хотел бы лично пожать руку получателю этого письма.
— Но пока только могу написать тебе. Ты держись, солдат, я в тебя верю. Пожми еще, пожалуйста, руки своим сослуживцам. И скажи, что это — от Лехи!
«ВЫ БЫ ВИДЕЛИ ЛИЦА РЕБЯТ!».
Это письмо штурмовики начали передавать из рук в руки. Фраза «скажи, что от Лехи» быстро стала крылатой. Дошло письмо и до замполита. На утреннем построении он зачитал его перед всем строем.
— Вы бы видели лица ребят! Одни по-доброму смеялись, у других глаза были на мокром месте. А командир сорвал с рукава шеврон и сказал: «Это — для Лехи!».
Валерий Яковлевич привез знак домой, в Самарское.
— Шеврон совсем скоро вручим нашему ученику, — поясняет глава сельского поселения.
Этот знак второкласснику передаст в руки лично начальник штаба штурмового батальона.
ЦИТАТА ТЕПЕРЬ НА СНАРЯДАХ.
По словам Надежды, мамы второклассника, сын очень рад, что его слова нашли такой отклик в сердцах солдат.
— Леша — большой патриот, он мечтает служить в спецназе. Конечно, он был в шоке, когда учительница рассказала ему о предстоящей встрече. А еще — искренне счастлив.
Тем временем, сами же штурмовики цитируют Леху не только в разговорах. У военных появилась традиция. Теперь на всех снарядах, предназначенных для врага, такая надпись: «От Лехи, за Леху».