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11:41 (мск), источник: Нижегородская правда

Трамвай № 11 отменят на два дня в Нижнем Новгороде

Электротранспорт не будет ходить 18 и 19 ноября.

Источник: Нижегородская правда

Движение трамвая № 11 «Черный пруд — Площадь Благовещеская» временно ограничат в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ЦРТС.

Электротранспорт не будет ходить два дня, 18 и 19 ноября, из-за проведения ремонтных работ. По их завершению трамвай вернется на прежний маршрут.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что движение троллейбусов по проспекту Гагарина дважды прекращалось за сутки.

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