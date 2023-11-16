11:41 (мск), источник: Нижегородская правда
Трамвай № 11 отменят на два дня в Нижнем Новгороде
Электротранспорт не будет ходить 18 и 19 ноября.
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Движение трамвая № 11 «Черный пруд — Площадь Благовещеская» временно ограничат в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ЦРТС.
Электротранспорт не будет ходить два дня, 18 и 19 ноября, из-за проведения ремонтных работ. По их завершению трамвай вернется на прежний маршрут.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что движение троллейбусов по проспекту Гагарина дважды прекращалось за сутки.