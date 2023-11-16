11:36 (мск), источник: PrimaMedia.ru
В Приморском океанариуме назвали причину продажи двух пингвинов Гумбольдта
Птицы этой породы внесены в Международную Красную книгу и находятся на грани исчезновения.
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В Приморском океанариуме объяснили, с чем связана продажа двух пингвинов Гумбольдта. Информация о необычных лотах появилась на сайте Российского аукционного дома. Начальная цена живого товара — 1 760 880 рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
Как пояснили в организации, Приморский океанариум ̶ единственное научное учреждение в стране, в котором регулярно появляется на свет потомство пингвинов этого вида. С 2018 года в океанариуме появились на свет 24 птенца. Птицы так активно размножаются, что в стенах океанариума уже не могут обеспечить для них комфортные условия содержания. При этом искать новый дом для подопечных планируют только после того, как птенцы окрепнут, научатся самостоятельно есть рыбу и пройдут карантин.
«Успешное размножение пингвинов Гумбольдта дает возможность Приморскому океанариуму продавать птенцов в зоопарки и океанариумы, и для этого получены все необходимые документы и разрешения», — рассказали в океанариуме.
По словам руководителя службы по работе с морскими млекопитающими Антона Брыкова, потенциальные покупатели — российские зоопарки, у которых есть понимание работы с пингвинами и оформлены все необходимые лицензии и разрешения на их содержание.
Пингвины Гумбольдта внесены в Международную Красную книгу и относятся к исчезающим видам. Название птица получила в честь известного немецкого географа и путешественника Александра Гумбольдта начала 19 века.