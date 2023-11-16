12:03 (мск), источник: Аргументы и факты
Невеселые картинки. На водке могут запретить рисунки достопримечательностей
Такое предложение депутата Госдумы уже поддержали в Совете Федерации.
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Неприемлемо изображать на бутылках и упаковке водки известные российские достопримечательности, а особенно — Московский Кремль, считает депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев. По его словам, маркетинговый ход, повышающий продажи губительного зелья за счет привязки к историческим местам, нужно упразднить.
С такой инициативой согласились и в Совете Федерации. Сенатор Сергей Цеков отметил, что предложение однозначно стоит пристального внимания.
«Это хорошее предложение — запретить изображать Кремль на водке, жаль, я не додумался до этого раньше. Инициативу Султана Хамзаева я поддерживаю, не стоит размещать изображения архитектурных памятников на этикетках алкогольных напитков», — сказал он.
Сегодня на полках алкомаркетов и в обычных магазинах можно увидеть больше 15 видов сорокаградусной, на этикетках которой изображены исторические памятники. Одними из популярных у туристов, покупающих алкоголь в качестве сувенира, являются «Легенды Кремля», «Кремлин», «Кремлинка», «Кремлевская» и «Башни Кремля». Здесь достопримечательность указана даже в самом названии напитка. К сегменту «премиум» относится водка «Царское село», на штофе которой изображена копия Коронационного Штофа дома Романовых. На этикетке «Царской» изображен портрет императора Петра I, а на фоне названия водки «Кремлевка» красуется одна из исторических площадей столицы. Кроме того, популярные исторические достопримечательности нарисованы на этикетках сорокаградусной Neva, водке «Тульский Кремль», «Чайковский», «Смирнов» и «Каланча Костромская», а водку «Гербовую» венчает, соответственно, российский государственный символ — герб.
Депутат Хамзаев, который давно продвигает идею уменьшения употребления алкоголя в стране, отметил, что единственным исключением из запрета на исторические изображения может стать использование на этикетках алкоголя картинок с историческими зданиями старинных винных заводов. Напомним, ранее депутат уже предлагал несколько алкогольных инициатив: запретить «водку на диване» — онлайн доставку алкоголя, поддержал населенные пункты, в которых уже осуществляется полный запрет на продажу спиртного, и ратовал за повышение возраста доступа к напиткам с градусом до 21 года.