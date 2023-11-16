Главное
Главные новости 16 ноября
11:41 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Новый прямой рейс свяжет Владивосток и Пекин: сколько стоит билет

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября, ФедералПресс. Авиакомпания «Россия» начнет выполнять прямые рейсы между Владивостоком и Пекином. Первый вылет в китайский город запланирован на 18 декабря.

Источник: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот», в зимнее время года будет выполняться по пять рейсов в неделю в обоих направлениях — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Стоимость билетов составит от 10 тысяч рублей. Например, на сайте «Аэрофлота» можно приобрести билеты до Пекина за 10 140 рублей без багажа, с багажом стоимость билета составит 15 494 рубля.

Стоимость билета в обратном направлении без багажа составит 11 229 рублей, с багажом — 16 619 рублей.

Ранее «ФедералПресс» писал, что во Владивостоке на следующей неделе заработают новые платные парковки на улицы Светланской.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Опубликована стоимость проезда по трассе М-12 в Татарстане
Наземное метро в Екатеринбурге отдадут в частные руки: нужно 193 миллиарда
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта