11:40 (мск), источник: АиФ Кузбасc
За неделю на кузбасских шахтах было десять приостановок
Один работник тяжело травмирован.
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Как сообщает официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль, на угольных шахтах за неделю 9−15 ноября произошло десять приостановок. Один работник тяжело травмирован.
Основной причиной стали нарушения требований промышленной безопасности. Так, на шесть суток приостановили эксплуатацию сбойки на шахте «Комсомолец» за пылевзрывоопасное состояние горной выработки. На десять суток — ленточный конвейер в центральном штреке шахты им. С. М. Кирова за допущенное загазирование горной выработки, нарушение в системе аэрогазового контроля, пылевзрывоопасное состояние горной выработки. Там же приостановили эксплуатацию монорельсовой подвесной дороги.
Были шахты, участки которых приостанавливали на 90 суток, однако решением суда работы возобновили досрочно: на шахте «Первомайская» (была нарушена система аэрогазового контроля, но один из дизелевозов до нынешнего времени запретили использовать) и «Берёзовская» (допущено загазирование и пылевзрывоопасное состояние выработки).
В список приостановленных шахт попали «Усковская», «Чертинская-Коксовая» и «Талдинская-Западная-1».