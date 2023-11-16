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12:02 (мск), источник: Нижегородская правда

Ученые предупредили нижегородцев о серии магнитных бурь в конце ноября

В периоды магнитных бурь может ухудшаться настроение и ощущаться упадок сил.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +6° 2 м/с 81% 765 мм рт. ст. +9°

Ученые прогнозируют серию магнитных бурь с 22 по 26 ноября. Данные опубликованы на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

22, 24 и 25 ноября ожидаются слабые магнитные бури. Кроме того, возбужденная магнитосфера будет наблюдаться 23 и 26 ноября.

Следующие магнитные возбуждения прогнозируются в декабре: 5 и 8 декабря — слабые бури.

В периоды магнитных бурь может ухудшаться настроение и ощущаться упадок сил. Среди других возможных симптомов — головная боль, нарушение сна, депрессивное состояние и скачки артериального давления, ломота в суставах, обострение хронических заболеваний.

Накануне бури рекомендуют провести время на воздухе, сделать гимнастику, не переутомляться и употреблять легкую пищу.

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