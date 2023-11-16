12:02 (мск), источник: Нижегородская правда
Ученые предупредили нижегородцев о серии магнитных бурь в конце ноября
В периоды магнитных бурь может ухудшаться настроение и ощущаться упадок сил.
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Ученые прогнозируют серию магнитных бурь с 22 по 26 ноября. Данные опубликованы на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.
22, 24 и 25 ноября ожидаются слабые магнитные бури. Кроме того, возбужденная магнитосфера будет наблюдаться 23 и 26 ноября.
Следующие магнитные возбуждения прогнозируются в декабре: 5 и 8 декабря — слабые бури.
В периоды магнитных бурь может ухудшаться настроение и ощущаться упадок сил. Среди других возможных симптомов — головная боль, нарушение сна, депрессивное состояние и скачки артериального давления, ломота в суставах, обострение хронических заболеваний.
Накануне бури рекомендуют провести время на воздухе, сделать гимнастику, не переутомляться и употреблять легкую пищу.