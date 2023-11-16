12:00 (мск), источник: Комсомольская правда
На Средний Урал надвигается холодный фронт
В Свердловской области похолодает до −6 градусов.
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На Среднем Урале за 15 ноября выпала норма осадков за половину месяца. Осадки достигли 10−20 сантиметров. На регион надвигается арктическая воздушная масса. Об этом «ФедералПресс» сообщили в уральском гидрометцентре.
Уже к вечеру 16 ноября холодные воздушные массы придут в Свердловскую область. В Екатеринбурге они окажутся днем 17 числа. Впервые температура воздуха опустится ниже климатической нормы.
— К утру субботы 17 ноября вся территория области окажется расположенной в холодной воздушной массе, — отметил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Отмечается, что температуры снизятся до минусовых с 18 ноября. В Екатеринбурге похолодает до −4 градусов. До 21 ноября воздух не прогреется теплее −3 градусов. Пик придется на 19 число, в этот день в городе столбики термометров опустятся ниже отметки −6.