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12:00 (мск), источник: Комсомольская правда

На Средний Урал надвигается холодный фронт

В Свердловской области похолодает до −6 градусов.

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Источник: Комсомольская правда

На Среднем Урале за 15 ноября выпала норма осадков за половину месяца. Осадки достигли 10−20 сантиметров. На регион надвигается арктическая воздушная масса. Об этом «ФедералПресс» сообщили в уральском гидрометцентре.

Уже к вечеру 16 ноября холодные воздушные массы придут в Свердловскую область. В Екатеринбурге они окажутся днем 17 числа. Впервые температура воздуха опустится ниже климатической нормы.

— К утру субботы 17 ноября вся территория области окажется расположенной в холодной воздушной массе, — отметил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Отмечается, что температуры снизятся до минусовых с 18 ноября. В Екатеринбурге похолодает до −4 градусов. До 21 ноября воздух не прогреется теплее −3 градусов. Пик придется на 19 число, в этот день в городе столбики термометров опустятся ниже отметки −6.

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