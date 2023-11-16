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12:02 (мск), источник: АиФ Волгоград

Резкое похолодание пока оставит Волгоград без снега

После теплой погоды на волгоградский регион надвигается первый снег.

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Источник: РИА "Новости"

Снежный шторм, надвигающийся на волгоградский регион, скорее всего, сам Волгоград оставит без снега. По данным Гидрометцентра России, удар стихии придется на пятницу, 17 ноября.

Волгоградская область вместе с практически всем югом России оказалась в эпицентре дождливой погоды. На Русскую равнину пробились холодные фронты, что станет причиной и резкого понижения температуры.

В начале недели волгоградцы стали свидетелями проливного дождя, когда на город обрушилось больше месячной нормы осадков. Для ноября она составляет 28 миллиметров, а выпало больше 30. И хотя понижение температуры очевидно, но пока ниже нуля она не опустится.

Ночью 17 ноября в Волгоградской области температура будет колебаться от −1 до +4, а днем не поднимется выше +8. Ожидаются дожди, восточный ветер в порывах до 12−14 метров в секунду.

А вот в ночь на 18 ноября по региону будут идти осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем дожди и ветер до 13 метров в секунду. Ночью станет еще холоднее — от 2 градусов мороза, днем — 1−6 выше нуля.

В Волгоград снег, скорее всего, так и не придет. Зато дождливо. Ночью 17 ноября в областном центре без существенных осадков, днем ожидается дождь. Сильный ветер, в порывах до 12−14 метров в секунду. Ночью — около 3 градусов тепла, днем — от 6 до 8 выше нуля.

18 ноября ночью дождь, днем без существенных осадков. Ночью в городе +2, днем — всего +5. Ветрено.

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