12:02 (мск), источник: АиФ Волгоград
Резкое похолодание пока оставит Волгоград без снега
После теплой погоды на волгоградский регион надвигается первый снег.
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Снежный шторм, надвигающийся на волгоградский регион, скорее всего, сам Волгоград оставит без снега. По данным Гидрометцентра России, удар стихии придется на пятницу, 17 ноября.
Волгоградская область вместе с практически всем югом России оказалась в эпицентре дождливой погоды. На Русскую равнину пробились холодные фронты, что станет причиной и резкого понижения температуры.
В начале недели волгоградцы стали свидетелями проливного дождя, когда на город обрушилось больше месячной нормы осадков. Для ноября она составляет 28 миллиметров, а выпало больше 30. И хотя понижение температуры очевидно, но пока ниже нуля она не опустится.
Ночью 17 ноября в Волгоградской области температура будет колебаться от −1 до +4, а днем не поднимется выше +8. Ожидаются дожди, восточный ветер в порывах до 12−14 метров в секунду.
А вот в ночь на 18 ноября по региону будут идти осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем дожди и ветер до 13 метров в секунду. Ночью станет еще холоднее — от 2 градусов мороза, днем — 1−6 выше нуля.
В Волгоград снег, скорее всего, так и не придет. Зато дождливо. Ночью 17 ноября в областном центре без существенных осадков, днем ожидается дождь. Сильный ветер, в порывах до 12−14 метров в секунду. Ночью — около 3 градусов тепла, днем — от 6 до 8 выше нуля.
18 ноября ночью дождь, днем без существенных осадков. Ночью в городе +2, днем — всего +5. Ветрено.