11:58 (мск), источник: АиФ Кузбасc
До конца года в новокузнецком посёлке сдадут двухэтажный детсад на 140 мест
Приоритетным будет физкультурно-оздоровительное направление.
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До конца года кузбасские власти планирую сдать двухэтажный детский сад на 140 мест в посёлке Елань Новокузнецкого округа, как сообщает правительство Кузбасса. Приоритетным в нём будет физкультурно-оздоровительное направление.
Так, для детей подготовили две программы — «Здоровый малыш» (общая программа на укрепление здоровья ребёнка) и лыжная «Все на лыжи». Объект готов на 81%, сейчас строители завершают фасадные работы и внутреннюю отделку помещений.
На первом этаже расположится пищеблок с техническими и бытовыми помещениями, кабинет психолога, медицинский кабинет с процедурной, лифты и вестибюль. В торце разместят ясельные группы, а также сенсорную комнату.
На втором этаже будут музыкальный и физкультурный залы, методический кабинет и кабинет логопеда. В торцевых блоках, кроме «групповых», организуют изостудию.