Главное
Главные новости 16 ноября
11:58 (мск), источник: АиФ Кузбасc

До конца года в новокузнецком посёлке сдадут двухэтажный детсад на 140 мест

Приоритетным будет физкультурно-оздоровительное направление.

До конца года кузбасские власти планирую сдать двухэтажный детский сад на 140 мест в посёлке Елань Новокузнецкого округа, как сообщает правительство Кузбасса. Приоритетным в нём будет физкультурно-оздоровительное направление.

Так, для детей подготовили две программы — «Здоровый малыш» (общая программа на укрепление здоровья ребёнка) и лыжная «Все на лыжи». Объект готов на 81%, сейчас строители завершают фасадные работы и внутреннюю отделку помещений.

На первом этаже расположится пищеблок с техническими и бытовыми помещениями, кабинет психолога, медицинский кабинет с процедурной, лифты и вестибюль. В торце разместят ясельные группы, а также сенсорную комнату.

На втором этаже будут музыкальный и физкультурный залы, методический кабинет и кабинет логопеда. В торцевых блоках, кроме «групповых», организуют изостудию.

 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта