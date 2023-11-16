12:03 (мск), источник: Комсомольская правда
Россельхознадзор Хабаровского края выявил проблемы с качеством крупы из Приморья
Ее размер и цвет не соответствуют стандартам.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Лаборатория Россельхознадзора в Хабаровском крае обнаружила нарушения в образце пшеничной крупы № 2 во время производственного контроля.
— Согласно установленным стандартам, крупа должна соответствовать определенному цвету и размеру фракций. Но в этом случае продукция из Приморского края не соответствовала указанным параметрам. Вместо дробленых зерен твердых сортов в крупе обнаружена пшеница мягких сортов, которая прошла через технический промол. Это сказалось на внешнем виде и характеристиках продукции, — сказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».
В пробах также обнаружено нежелательное присутствие мучнистого вещества.