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12:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор Хабаровского края выявил проблемы с качеством крупы из Приморья

Ее размер и цвет не соответствуют стандартам.

Источник: Комсомольская правда

Лаборатория Россельхознадзора в Хабаровском крае обнаружила нарушения в образце пшеничной крупы № 2 во время производственного контроля.

— Согласно установленным стандартам, крупа должна соответствовать определенному цвету и размеру фракций. Но в этом случае продукция из Приморского края не соответствовала указанным параметрам. Вместо дробленых зерен твердых сортов в крупе обнаружена пшеница мягких сортов, которая прошла через технический промол. Это сказалось на внешнем виде и характеристиках продукции, — сказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

В пробах также обнаружено нежелательное присутствие мучнистого вещества.

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