12:04 (мск), источник: dostup1.ru
Зима совсем близко: В выходные в Челябинской области прогнозируются настоящие морозы
Синоптики прогнозируют стабильный минус как днем, так и ночью.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В выходные в Челябинской области прогнозируются морозы до минус 11 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации регионального ЦГМС, в ближайшие сутки облачно с прояснением, ночью в большинстве районов, а днем — местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью — умеренные. Кроме того, ночью и утром в отдельных районах будут наблюдаться туман, гололедные явления. Ветер юго-западный, его скорость 3−8 м/с. Температура воздуха ночью от плюс 1 до минус 4, днем в пятницу будет плюс 1−6.
Ночью 18 ноября ожидается минус 4−9, в южной половине около нуля. Днем в субботу будет от нуля до минус 5. В эти сутки облачно с прояснениями, кое-где небольшой снег, ночью — умеренный. Ветер северный, северо-западный, его скорость 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с.
По предварительным расчетам, ночью 19 ноября будет минус 6−11, днем в воскресенье — минус 2−7. При переменной облачности преимущественно без осадков, кое-где порывы ветра до 12 м/с.
В Челябинске ночью 17 ноября около нуля, 18 ноября — минус 4−6, 19 ноября — минус 6−8 градусов. Днем в пятницу еще плюс 2−4, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега; в субботу будет минус 2−4, воскресенье — минус 3−5, без существенных осадков.