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12:19 (мск), источник: Коммерсантъ

В Самарской области зафиксировано резкое превышение эпидпорога по ОРВИ

Эпидпорог по ОРВИ среди жителей Самарской области от 15 лет и старше превышен на 75,5%. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Источник: Коммерсантъ

«За 45 неделю 2023 года в Самарской области зарегистрировано 12852 случаев ОРВИ, показатель на десять тыс. населения — 41,0, что выше эпидпорога на 4,2%», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, по сравнению с итогами неделей ранее в регионе выросла заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения на 1,9% (на 44 неделе было более 12,6 тыс. зараженных ОРВИ, показатель на десять тыс. населения — 40,3). В частности, среди жителей в возрасте до двух лет зафиксирован рост в 2,9%, 7−14 лет — 16,2%, 15 лет и старше — 0,2%.

Неделей ранее превышение эпидпорога по ОРВИ среди жителей от 15 лет и старше в Самарской области составило 53%. Одновременно с этим заболеваемость COVID-19 в Самарской области выросла на 17%

Георгий Портнов.

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