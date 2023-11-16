12:44 (мск), источник: Комсомольская правда
Антон Алиханов сравнил население Гурьевского района и Даугавпилса
Губернатор сделал упор на то, что под Калининградом людей живет больше.
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил население латвийского городка Даугавпилс и Гурьевского района. Статистику он привел в своем телеграм-канале.
«Натолкнулся на цифры по динамике населения Даугавпилса за последние 34 года, вспомнил результаты последней переписи населения в Калининградской области. Да, периоды разные, но вектор характерный», — написал глава региона и привел цифры:
Даугавпилс:
1989 год — 130 000 человек;
2023 год — 78 000 человек.
Гурьевский район Калининградской области:
2010 год — 52 988 человек;
2020 год — 103 416 человек.