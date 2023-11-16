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14:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Медиаресурс об отключениях электричества запустили в Ростовской области

Жителей Ростова-на-Дону об отключениях электричества начнут оповещать через Telegram.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области энергетики запустили медиаресурс об отключении электричества. Теперь информация доступна и Telegram.

— Начал работу телеграм-канал «АО “Донэнерго” Отключения». В нем ежедневно будут публиковаться оперативные оповещения об аварийных работах, технологических нарушениях и ориентировочных сроках восстановления электроснабжения, — говорится в сообщении оператора-поставщика.

Напомним, потребителей также информируют о плановых отключениях на сайте АО «Донэнерго» в специальном разделе.

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