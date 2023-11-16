12:33 (мск), источник: Время
Нижегородцы пожаловались на ежедневные пробки на площади Лядова
Чаще всего заторы происходят по вечерам.
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Нижегородцам рассказали, когда на площади Лядова исчезнут пробки. Ситуацию прокомментировали представители мэрии Нижнего Новгорода в социальной сети.
«Причины образования заторов связаны с увеличением более чем на 20% интенсивности движения транспорта на проспекте Гагарина из-за многочисленных ограничений движения в нагорной части города. В частности, закрыта улица Пушкина, введены ограничения в районе площади Свободы, поэтому транспорт перераспределился на другие маршруты», — добавили в мэрии.
Предполагается, что дорожно-транспортная ситуация улучшится после снятия всех перечисленных ограничений.
Кроме того, для повышения пропускной способности данного участка в режимы работы светофорных объектов на проспекте Гагарина вносились изменения. Сейчас все элементы скоординированы и работают по утвержденным программам.
Ранее сообщалось, что новая схема движения заработала на перекрестке Ванеева — Сусловой.