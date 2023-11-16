12:37 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самаре появились билеты на четыре дополнительных балета «Щелкунчик»
Самарский театр оперы и балета даст рекордное число спектаклей «Щелкунчик» в канун 2024 года.
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В Самаре проведут четыре дополнительных показа балета «Щелкунчик». Театр оперы и балета даст спектакли в канун Старого Нового года. Об этом «КП-Самара» сообщили в САТОБе.
Балет-феерия «Щелкунчик» на музыку П. И. Чайковского — знаковый спектакль, ставший одним из символов новогодних праздников. Он ежегодно пользуется ажиотажным спросом у театральных зрителей. Продажи билетов в «Шостакович Опера Балет» были открыты 1 ноября. Первые три дня билеты можно было купить со скидкой 20% по промокоду на сайте и в кассе театра. Очереди в кассе не было, большинство билетов продано онлайн за очень короткий срок. Билеты закончились 8 ноября.
Посмотреть спектакли можно будет 13 января в 12:00 и 18:30 и 14 января в 12:00 и 18:30. Таким образом, общее число показов спектакля «Щелкунчик» в театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича составит рекордные 23!
СПРАВКА.
В Куйбышеве «Щелкунчик» ставился тремя постановщиками: дважды, в 1947 и 1959 годах, их делала Наталья Данилова, а еще одну — легендарную, пробывшую в репертуаре больше 20 лет, снятую для телевидения, — поставил Игорь Чернышев в 1978 году. В постановке «Щелкунчика» 2011 года, которая идет на сцене сейчас, балетмейстером-постановщиком стал Кирилл Шморгонер.