12:43 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Тяжине законно открыли алкогольные магазины рядом с детсадом и школой
Жители возмущены тем, что не соблюдена дистанция 100 метров.
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В Тяжине законно открыли второй магазин с алкогольной продукцией недалеко от школы и детского сада. Речь идёт о пересечении улиц Гагарина и Чапаева, где уже был «алкомаркет» в соседнем здании.
«Дети по дороге из школы идут, заходят в пивнушки за конфетами, с детства видят, как алкаши себе бутылки набирают! До школы и детского сада меньше ста метров», — возмущаются местные жители.
Однако в администрации области «АиФ в Кузбассе» объяснили, что всё по закону: на основании п. 2 Постановления Администрации Тяжинского муниципального округа «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий… “определены минимальные значения границы с торговыми точками с алкоголем в 50 метров.
«Расстояние от торгового объекта, расположенного по ул. Чапаева пгт Тяжинский, до границ прилегающих территорий к общеобразовательному и дошкольному учреждениям составляет более 50 метров, что не противоречит требованиям действующего законодательства», — пишут сотрудники правительства в ответ на запрос.