11:03 (мск)
Как обезопасить ваш бизнес
Проверить риски и избежать мошенников.
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Планируете ли вы заключить сделку с новой компанией, а может, хотите привлечь нового партнера для развития своего дела? Возникает множество ситуаций, когда необходимо исключить риски и обезопасить бюджет и репутацию. Для помощи предпринимателям на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) доступен бесплатный онлайн-сервис «Проверка контрагентов».
Благодаря сервису можно оценить благонадежность потенциального контрагента перед оформлением документов и заключением договора, а также узнать, есть ли риски при работе с конкретной компанией. Сервис помогает избежать сотрудничества с мошенниками.
Для того, чтобы найти подробную и актуальную информацию о деятельности компании, введите в поисковую строку любой из известных вам параметров, например,
На выходе вы узнаете: как давно работает компания и кто ее основатель, финансовые и бухгалтерские показатели за предыдущий календарный год, есть ли судебные разбирательства, лицензии и сертификаты.
Проверив контрагента, вы можете быть уверены, что сотрудничаете с самыми надежными из них.
Во-первых, это развитие компании с минимальными рисками. Например, вы планируете заключить сделку, но у вас нет достаточных сведений о компании. Сервис покажет полную картину о контрагенте: есть ли у него налоговые задолженности, арбитражные суды, участие в госзакупках, какова выручка. Воспользовавшись онлайн-сервисом, вы сможете обезопасить себя и свое дело.
Также с помощью сервиса вы сможете проанализировать свою компанию: узнать свой рейтинг, сильные и слабые стороны.
Во-вторых, вы получаете актуальные данные. Все изменения интересующей вас компании, будь то арбитражное дело, новый госконтракт или новые регистрационные данные, оперативно отобразятся в сервисе.
В-третьих, сервис поможет, когда к «вам приходят в бизнес»: инвестор, потенциальный партнер, покупатель доли в компании. Предприниматель при помощи сервиса может их проверить на благонадежность.
На портале mbm.mos.ru в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» действует более 35 онлайн-сервисов. Все они позволяют сделать решение бизнес-задач более удобным. Не забудьте зарегистрировать личный кабинет на портале МБМ.
ГБУ «Малый бизнес Москвы» помогает людям открывать и развивать свое дело в Москве. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки и свободно пользоваться ими.
Для повышения уровня предпринимательских знаний работают следующие программы обучения: «Стартап-школа МБМ», «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», «Бизнес-песочница», «Бизнес Апгрейд», акселерационные программы, также проходят тематические встречи и мероприятия для открытого общения и обмена опытом, стирая границы между бизнесом и властью.
Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в Москве, а также более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в столице можно по телефону:
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