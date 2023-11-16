13:04 (мск), источник: Комсомольская правда
«Паразитный» транспорт может исчезнуть из центра Омска
Это касается автолюбителей, паркующихся в районе улицы Фрунзе.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Из центра Омска может исчезнуть «паразитный» транспорт. Об этом заявил директор департамента транспорта Вадим Кормилец.
Глава профильного ведомства пригрозил автолюбителям, что в скором времени центр Омска может превратиться в Париж, где будут запрещены парковки. Для Легковушек сделают отдельные платные стоянки. А сейчас головная боль заключается в остановочном кармане в районе улицы Фрунзе возле здания «Газпромнефти».
— Да, заездной карман используется для остановки и парковки транспорта. Мы руки не опускаем, обращались в ГИБДД о проведении рейдов с применением эвакуации. Но должного эффекта нет. Ежедневные рейды нужно проводить с эвакуацией, — цитирует Кормильца РИА «ОмскИнфорим». — Добалуются автолюбители до того, что по улице Фрунзе вообще запретим остановку и стоянку машин. Мы освободили центральную часть Омска от автобусов малого класса. Вторым этапом должно стать освобождение от «паразитного» транспорта, который паркуется где попало в центре Омска.