14:15 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Иногородним пациентам в Краснодаре отказывают в прикреплении к поликлинике
С такой же проблемой сталкиваются в Новороссийске.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Пациенты в Краснодарском крае получают отказы в поликлиниках при попытке туда прикрепиться для получения медицинской помощи. О сложностях с прикреплением рассказала студентка медколледжа Новороссийска с пропиской в Абинске и жительница Адыгеи, которой отказали в прикреплении в поликлинике в Краснодаре.
Студентка из Абинска, которая учится в медколледже Новороссийска попыталась записаться на прием в поликлинику № 5 города-героя. Однако в регистратуре у нее для прикрепления к медучреждению потребовали временную прописку или договор аренды квартиры. Сотрудники больницы не смогли обосновать отказ. Юрист больницы объяснил, что отказ связан с приказом Минздрава РФ № 406Н.
— Я изучила документ, но не нашла пункт, который ограничивает право гражданина России в выборе поликлиники, — цитирует студентку «Ъ-Кубань» (18+).
Жительница Краснодара с адыгейской пропиской получила отказ в прикреплении в поликлинике № 4 кубанской столицы. Специалист медучреждения аргументировал отказ необходимостью смены региона медстрахования.
В министерства здравоохранения региона жалобы не прокомментировали.
Краснодарский адвокат, эксперт в области медицинского права Сергей Броницкий утверждает, что отказать в прикреплении к поликлинике можно только в случае, если в поликлинике в целом или на одном участке превышен норматив по количеству пациентов. Адвокат уточняет, что для прикрепления к поликлинике не требуется предъявлять прописку, нужно предоставить только паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
— Если поликлиника отказывает в прикреплении, рекомендую написать заявление на имя главврача поликлиники, в министерство здравоохранения региона и в прокуратуру, — рекомендует Броницкий.