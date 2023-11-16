«Выходи!»: в Новосибирске водитель выгнал из маршрутки школьницу, оплатившую проезд

В Новосибирске водитель выгнал из маршрутки школьницу, оплатившую проезд.
В редакцию «Прецедента» обратилась жительница областного центра Ирина, которая рассказала, что ее дочь, ученицу второго класса, водитель выгнал из маршрутного такси, утверждая, что девочка не оплатила проезд, хотя ребенок рассчитался за поездку.
По словам сибирячки, инцидент произошел 8 ноября. Ее дочь возвращалась с дополнительных занятий и села в автобус без сопровождения родителей. Так как в течение года девочка учится сама добираться с учебы до дома, и делает это не впервые, маршрут ей знаком. Ребенок сел в маршрутку № 225к.
— Моя дочь вошла в маршрутку, оплатила проезд, ей передали сдачу. Когда до дома оставалось проехать одну остановку, девочка начала заранее готовиться к выходу, так как боялась опоздать. Но маршрутка проехала совсем немного и остановилась вновь. Водитель начал предъявлять дочери, что она не оплатила проезд, хотя даже другие пассажиры говорили, что видели, как она оплачивала его. Водитель не унялся: он не дал возможности доплатить, он просто открыл двери и сказал «Выходи!». Это видно и на видеозаписи, которую предоставил перевозчик. В итоге ребенок звонит мне и плачет, и говорит, что его выгнали из автобуса. Девочке пришлось идти домой пешком, — рассказала Ирина.
Ее также возмутила позиция перевозчика. Представители компании утверждают, что водитель девочку не выгонял, а она сама вышла из маршрутки.
— Я позвонила перевозчику и объяснила ситуацию. Мне ответили, что будут разбираться, посмотрят видео с камер. На следующий день никто от перевозчика мне не перезвонил. Они появились только через сутки и сказали, что сбросили мне видео. Меня начали убеждать, что дочь сама вышла из маршрутки. Но на видео хорошо видно и слышно, как он (водитель, прим.ред.) открывает ей дверь и говорит «Выходи!». Больше я с диспетчером не связывалась, так как считаю, что перевозчик поступает некорректно. Если бы перевозчик позвонил сразу после ситуации, извинился и сказал, что такого не повторится, я бы не стала поднимать эту тему. Но в связи с тем, что перевозчик относится к этому равнодушна, я не могу быть уверена, что в будущем такая ситуация не повторится, — негодует сибирячка.
Ирина подготовила заявление и намерена обратиться в прокуратуру, чтобы ведомство разобралось в ситуации и проверило деятельность перевозчика.
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