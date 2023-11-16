14:16 (мск), источник: Комсомольская правда
Ураганный ветер с новой силой обрушится на Крым 18 ноября
В Крыму прогнозируют усиление ветра до штормовых значений.
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Сложные погодные условия будут снова наблюдаться в Крыму
— Сила ветра будет достигать штормовых значений, вплоть до 25−30 м/с. Сначала ветер будет юго-восточного направления, затем сменится на северо-восточный, — сообщила Татьяна Любецкая.
Кроме того, вечером 18 ноября начнутся дожди, которые будут идти до утра 19 ноября. Максимальное количество осадков ожидается на южном берегу Крыма. Ночные температуры воздуха ожидаются в пределах +5−10 градусов, дневные +8−13.
Значительно похолодает 20 ноября, когда на территорию полуострова обрушится холодный атмосферный фронт. Причем днем будет также холодно, как и ночью. Оидается всего 1−6 градус тепла. При этом будет дуть холодный северо-западный ветер со скоростью до 15 м/с.
Напомним, 12 ноября сильный ветер валил деревья в Крыму и превращал море в пену. В Севастополе штормящее море смысло плитку с набережной и унесло киоск.