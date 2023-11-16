14:17 (мск), источник: Комсомольская правда
Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к волгоградцам
Валерий Карпин призвал волгоградцев посетить матч сборных России и Кубы.
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин записал видеообращение к жителям Волгограда. Он призвал горожан посетить матч национальной команды со сборной Кубы.
— Привет, друзья! Привет, Волгоград! 20 ноября в Волгограде пройдет наш заключительный матч в этом году со сборной Кубы. Нам очень нужна ваша поддержка. Так что приходите поддержать наших ребят, — обратился Валерий Карпин к волгоградцам.
Напомним, товарищеский матч между сборными России и Кубы состоится в 19.30 20 ноября на «Волгоград Арене». По информации Российского футбольного союза, на игру было продано 28 тысяч билетов.
Стадион для болельщиков откроется за 3 часа до матча. Зрителей ожидает насыщенная развлекательно-спортивная программа, в том числе автограф-сессии с футболистами прошлых лет. Общественный транспорт Волгограда 20 ноября перейдет на усиленный режим работы.