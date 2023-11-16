Главное
Палестино-израильский конфликт
13:24 (мск), источник: АиФ Кубань

В парке Галицкого начали «высаживать» светящийся шалфей

В парке Галицкого также появятся новые араукарии.

Источник: АиФ

В парке Галицкого началась установка электрического шалфея, сообщает пресс-служба парка.

В краснодарском парке активно высаживается шалфей, который будет сверкать и переливаться огоньками синего цвета.

Также в парке появились десятки новых араукарий. Теперь их не 24, а в несколько раз больше.

Ранее в парке Галицкого открыли часть пешеходного участка будущего «Парка Облаков». Участок тротуара расположен вдоль Японского сада. Как рассказал в своем Телеграм-канале фотограф Евгений Таранжин, уже можно немного прогуляться там и посмотреть на некоторые элементы «Парка Облаков». По его словам, после закрытия улицы Посадского открыт небольшой участок вдоль Японского сада до футбольного манежа академии.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Несмотря на COVID-19. Олимпийская чемпионка Караваева - об Играх в Токио
Заработал 12 млн руб. Ставрополец поставлял опасных пиявок в санатории?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта