13:24 (мск), источник: АиФ Кубань
В парке Галицкого начали «высаживать» светящийся шалфей
В парке Галицкого также появятся новые араукарии.
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В парке Галицкого началась установка электрического шалфея, сообщает пресс-служба парка.
В краснодарском парке активно высаживается шалфей, который будет сверкать и переливаться огоньками синего цвета.
Также в парке появились десятки новых араукарий. Теперь их не 24, а в несколько раз больше.
Ранее в парке Галицкого открыли часть пешеходного участка будущего «Парка Облаков». Участок тротуара расположен вдоль Японского сада. Как рассказал в своем Телеграм-канале фотограф Евгений Таранжин, уже можно немного прогуляться там и посмотреть на некоторые элементы «Парка Облаков». По его словам, после закрытия улицы Посадского открыт небольшой участок вдоль Японского сада до футбольного манежа академии.