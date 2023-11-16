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13:25 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинск, Златоуст, Карабаш и Коркино возвращается смог 1 степени опасности

В четырех городах Челябинской области объявлено предупреждение о загрязнении воздуха промышленными и автомобильными выбросами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Синоптики сообщают, что в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

«С 19.00 16 ноября до того же времени 17 ноября в Челябинске, Златоусте, Карабаше и Коркино объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — говорится в сайте регионального ЦГМС.

В ближайшие сутки облачно с прояснением, ночью в большинстве районов, а днем — местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью — умеренные. Кроме того, ночью и утром в отдельных районах будут наблюдаться туман, гололедные явления. Ветер юго-западный, его скорость 3−8 м/с. Температура воздуха ночью от плюс 1 до минус 4, днем в пятницу будет плюс 1−6.

В Челябинске ночью 17 ноября от минус до плюс 1 градуса, днем в пятницу — плюс 2−4. В течение суток облачно с прояснением, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер юго-западный 3−8 м/с.

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