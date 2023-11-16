13:53 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самаре пенсионерке пришлось руками заталкивать людей в автобус
Появилось видео, как пассажиры утрамбовывают друг друга в салон.
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Жители Самары, похоже, переняли у японцев мастерство заталкивания людей в транспорт. Очевидцы сняли на видео, как в Волгаре люди утрамбовывают друг друга в автобус. Ролик опубликовали в соцсетях.
Так, на кадрах видно, как на остановке стоит переполненный автобус. Людей так много, что двери уже не закрываются. Однако выйти никто не пытается — никто не хочет опоздать на учебу или работу. И тут на помощь пассажирам пришла другая пассажирка. Пожилая женщина уперлась руками в стоящих буквально на пороге людей и протолкнула их чуть дальше в салон. После чего двери автобуса, пусть и со скрипом, но закрылись.
Хотя женщине удалось утрамбовать пассажиров, делать все же этого не стоило. Во-первых, могли повредиться двери. Во-вторых, не зря на дверях общественного транспорта висят предупреждения, что к ним нельзя прислоняться во время движения. Это может быть опасно.